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Ливень, снег и гроза: прогноз по Казахстану на 15 апреля

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 16:23 Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по всей территории Казахстана на 15 апреля, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны сохранится дождливая погода.

"По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов сохранится дождливая погода на большей части РК. В горных районах юго-востока и юга ожидается сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег). По РК ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал".РГП "Казгидромет"

Также дождь, грозу и ветер прогнозируют в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня.

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