Ливень, снег и гроза: прогноз по Казахстану на 15 апреля

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по всей территории Казахстана на 15 апреля, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части страны сохранится дождливая погода.

"По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов сохранится дождливая погода на большей части РК. В горных районах юго-востока и юга ожидается сильный дождь, на севере страны в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег). По РК ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал". РГП "Казгидромет"

Также дождь, грозу и ветер прогнозируют в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня.