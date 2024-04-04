Дело Бишимбаева: причину смерти Салтанат Нукеновой озвучила адвокат

В Астане продолжается судебное заседание по уголовному делу в отношении Куандыка Бишимбаева. Сегодня, 4 апреля, адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала, к каким заключениям пришли судмедэкспертизы.

"Смерть Нукеновой наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся острой субдуральной гематомой в правой лобно-височной теменной затылочной области, с последующим развитием дислокационного синдрома и вклинения миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. Это обусловило нарушение, а затем и прекращение функции центральной нервной системы, остановку сердечной деятельности и дыхания, что явилось непосредственной причиной наступления смерти. Судя по выраженности трупных явлений, давность наступления смерти меньше суток, на момент проведения экспертизы, которая проводилась 10 ноября с 09:00 до 12:00", – сказала Жанна Уразбахова.

Она добавила, что при судебно-медицинском исследовании тела Нукеновой какой-либо органической патологии со стороны сосудов головного мозга – мальформации, аневризм – не выявлено.

"При судебно-медицинской экспертизе трупа Нукеновой обнаружены внутричерепные повреждения в виде кровоизлияния под оболочки мозга, которые характерны для образования от ударного воздействия тупыми твердыми предметами. Какие-либо морфологические признаки, характерные для падения, наличия противоудара не обнаружены. В данном случае черепно-мозговая травма сформировалась от совокупности неоднократных воздействий, преимущественно в передне-боковых направлениях, при которых каждое следующее воздействие усугубляло действие предыдущего, ввиду чего травма головы оценена как единое многокомпонентное повреждение, представляющее собой тяжкий вред здоровью по признаку опасности жизни", – добавила Уразбахова.

Она также добавила, что при химико-токсикологическом исследовании крови и мочи погибшей, обнаружен этиловый спирт в крови – 0,31 промилле, в моче – 1,82 промилле, что применительно к живым лицам оценивается как незначительное влияние алкоголя на организм.

"Пункт 6.6. При химико-токсикологическом исследовании внутренних органов Нукеновой наркотических лекарственных и психотропных веществ не обнаружено. После вскрытия мочевого пузыря была произведена проба на наркотест "Пять мульти экспресс" для одновременного выявления кокаина, метамфетамина, морфина, тетрагидроканнабинола в моче, который дал отрицательный результат", – указала она.

Адвокат также перечислила телесные повреждения, которые были обнаружены на теле Салтанат Нукеновой согласно судебно-медицинской экспертизе:

закрытая черепно-мозговая травма;

множественные ссадины и кровоподтеки лица, левой ушной раковины, левой заушной области;

осколчатый перелом носовой кости;

кровоподтек, ссадина и ушибленная рана подбородочной области;

кровоизлияние в мягкие ткани лица носовой области и верхней челюсти, подбородочной области;

кровоизлияние в мягкие ткани головы, лобно-теменной области справа и слева;

острая субдуральная гематома, кровоизлияние под твердую мозговую оболочку головного мозга.

"Все вышеописанные повреждения образовались от неоднократного воздействия тупых твердых предметов. Установить, выжила ли бы пострадавшая в случае оказания квалифицированной медицинской помощи не представляется возможным в виду наступившего смертельного исхода", – резюмировала Жанна Уразбахова.

3 апреля в суде экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев рассказал свою версию развития событий в день смерти Салтанат Нукеновой.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

11 марта на предварительных слушаниях гособвинитель озвучил версию следствия, затем Куандык Бишимбаев озвучил свою позицию.

Главное судебное разбирательство началось 27 марта. Во время второго судебного заседания (29 марта) брат Салтанат Нукеновой рассказал, как и когда они узнали о ее убийстве. 1 апреля судебные разбирательства продолжились. В этот день Бишимбаев выступил с речью в суде.