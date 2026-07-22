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События

Брат Куандыка Бишимбаева выходит на свободу

Бахытжан Байжанов, осужденный, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 14:29 Фото: пресс-служба Верховного суда РК
Двоюродный брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов, осужденный на 4 года за укрывательство убийства Салтанат Нукеновой, выходит на свободу, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления адвоката осужденного Газиза Ынтыкбаева.

По словам Ынтыкбаева, сегодня, 22 июля 2026 года, состоялось судебное заседание, на котором суд применил акт об амнистии в отношении Бахытжана Байжанова и постановил освободить его немедленно.

"Неотбытая часть наказания составляла чуть более трех месяцев. Уже сегодня Бахытжан возвращается к своей семье".Газиз Ынтыкбаев

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Суд огласил решение в отношении Байжанова

Известно, что Байжанов отбывал наказание в учреждении средней безопасности в Степногорске Акмолинской области.

Бахытжан Байжанов, брат бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, проходил по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в качестве обвиняемого в укрывательстве преступления. В мае 2024 года суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

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Брат Куандыка Бишимбаева попал под амнистию

В августе 2025 года суд сообщил, что ему сократили неотбытую часть наказания на одну треть по закону об амнистии в связи с 30-летием Конституции. Окончательно ему определили срок в 1 год 4 месяца и 17 дней лишения свободы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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