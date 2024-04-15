Глава ВОЗ станцевал с внуком под нашумевшую песню казахстанской группы
Фото: who.int
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус станцевал с внуком под известную песню "Дискотека" группы Ұланғасыр Қами, сообщает Zakon.kz.
Видео он выложил 14 апреля в своем Х-аккаунте.
"Танец выходного дня под бит #Казахстан с внуком Каем. Надеемся на лучшее будущее для наших детей", – написал Тедрос Гебрейесус под роликом.
Внук главы ВОЗ наполовину казах. Его сын Аммануил женат на казашке Айдане.
Ранее сообщалось, что Тедрос Гебрейесус на глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи 23 октября 2023 года назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева своим сватом. Он заявил, что для него Казахстан является особенно важным, потому что у него невестка – казашка, и оба внука тоже казахи.
В августе 2022 года Тедрос Гебрейесус заявил, что намерен выучить казахский язык.
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