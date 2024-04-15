Глава ВОЗ станцевал с внуком под нашумевшую песню казахстанской группы

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус станцевал с внуком под известную песню "Дискотека" группы Ұланғасыр Қами, сообщает Zakon.kz.

Видео он выложил 14 апреля в своем Х-аккаунте.

"Танец выходного дня под бит #Казахстан с внуком Каем. Надеемся на лучшее будущее для наших детей", – написал Тедрос Гебрейесус под роликом.

Внук главы ВОЗ наполовину казах. Его сын Аммануил женат на казашке Айдане.

Ранее сообщалось, что Тедрос Гебрейесус на глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи 23 октября 2023 года назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева своим сватом. Он заявил, что для него Казахстан является особенно важным, потому что у него невестка – казашка, и оба внука тоже казахи.

В августе 2022 года Тедрос Гебрейесус заявил, что намерен выучить казахский язык.