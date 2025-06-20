Алматы накроют ливни, грозы и шквалистый ветер

В Алматы объявлена повышенная готовность коммунальных служб из-за предстоящей грозы и сильных дождей. Об этом Zakon.kz заявили в пресс-службе Управления развития коммунальной инфраструктуры города.

Так, по данным РГП "Казгидромет", в городе с 15:00 20 июня до 02:00 21 июня пройдут сильные дожди до 20 мм осадков. Также ожидается гроза, возможен град.

Кроме того, метеорологи прогнозируют более трети месячной нормы осадков за несколько часов (норма за июнь – 59 мм).

Еще ожидается усиление ветра с юго-восточного до северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха составит +28…+30 °С.

В свою очередь ночью с 20 на 21 июня прогнозируются кратковременные дожди и грозы, днем – без осадков. Температура воздуха ночью +17…+19 °С, днем +31…+33 °С.

Уже 22 июня жителей и гостей города ждет переменная облачность. В дневное время возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +20…+22 °С, днем +28…+30 °С.

"Для предупреждения подтоплений организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом. По мере необходимости количество рабочих и специализированной техники будет увеличено". Пресс-служба Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы

В дополнении сказано, что на местах в районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство для контроля за проведением работ.

В дневной период уже задействованы 426 единиц спецтехники, 26 мотопомп, 895 дорожных рабочих. По линии ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" задействованы 12 единиц техники и 55 сотрудников, по линии ДЧС – 58 единиц техники и 245 человек личного состава.

Примечательно, что коммунальные службы уже провели работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора, чтобы обеспечить бесперебойный отток воды.

Для безопасности жителей и гостей города даны следующие рекомендации:

Воздержаться от походов в горы на фоне нестабильной погоды.

Не парковать автомобили вдоль обочин дорог из-за возможного падения деревьев или обрыва линий электропередачи.

Еще одна примечательная просьба от акимата:

"Убедительно просим не засорять арыки, ливневые стоки и водоотводные каналы бытовыми отходами и мусором".

Это предупреждение не стоит обходить стороной, так как:

"Нарушители будут привлекаться к административной ответственности по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях – "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений".

Впрочем, погода в городе испортилась еще вчера, 19 июня. После небывалой жары в Алматы резко поднялся сильный ветер, сдувающий все на своем пути.

В Павлодарской области дела обстояли хуже.

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