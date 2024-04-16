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У казахстанских аграриев затоплены зерносклады: хватит ли семян на предстоящую посевную

Хватит ли аграриям Казахстана зерна для посевной из-за паводков , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 18:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве сельского хозяйства Казахстана обратились к аграриям в связи с паводками и предстоящей посевной кампанией, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель Министерства сельского хозяйства Олжас Тлебалдин на брифинге в СЦК 16 апреля отметил, что в ведомство начали поступать сообщения о подтоплениях на зерноскладах, где фермеры хранили семена для предстоящей посевной кампании.

"В этой связи обращаемся к аграриям: в случае угрозы подтопления крайне важно вовремя оградить свое имущество от рисков. Речь идет не только о семенах, но и о сельхозтехнике, животных и прочем имуществе, которое нужно перевести на безопасное расстояние. Во-вторых, у нацкомпании "Продкорпорация", а также у сельскохозяйственных опытных станций имеется достаточный запас зерна для посевной кампании. "Продкорпорация" готова обеспечивать пострадавших фермеров семенами на условиях рассрочки платежей", – сообщил Тлебалдин.

Он добавил, что в случае потребности в семенах аграриям необходимо обратиться по номерам горячей линии Министерства сельского хозяйства: 8 (7172) 57 33 58 и 8 747 094 33 81.

Отметим, в некоторых регионах Казахстана паводковая ситуация остается стабильно сложной. В Северо-казахстанской области приближается вторая волна паводков. В Восточно-Казахстанской, Абайской, Туркестанской и Алматинской областях синоптики также прогнозируют подъем уровня воды в реках, что может привести к разливам и подтоплениям автодорог и населенных пунктов.

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