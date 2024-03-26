Бектенов о финансировании аграриев: Нельзя допускать спекуляции

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 26 марта 2024 года рассказал, сколько средств планируется выделить аграриям в предстоящую посевную, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Кабмина отметил, что качественное и своевременное проведение посевной кампании – залог будущего урожая, от чего зависит обеспечение продовольственной безопасности страны.

"Для обеспечения весенне-полевых работ правительством приняты необходимые меры. Льготное кредитование по программе "Кендала" составит 140 млрд тенге. Дополнительно из местных бюджетов будет выделено 100 млрд тенге, которые позволят выдать льготные кредиты дополнительно на 425 млрд тенге на весенне-полевые и уборочные работы. Планируется выделить 340 тыс. тонн льготного дизтоплива. Предусмотрено 40 млрд тенге на форвардный закуп и 95,4 млрд тенге в виде субсидий", – заявил Олжас Бектенов.

Однако, по его словам, фермеры жалуются, что положенные им субсидии выплачиваются с большими задержками.

"Долг по субсидиям за прошлый год составляет больше 160 млрд тенге. Эти средства могли быть использованы для обеспечения проведения посевных работ. Особый контроль должен быть и за распределением льготного дизтоплива. Нельзя допускать спекуляции и создания искусственного дефицита", – поручил Олжас Бектенов.

Вместе с тем, как подчеркнул глава Кабмина, остается острой проблема износа сельхозтехники – этот показатель составляет свыше 75% от общего количества парка техники.

"Этот вопрос также требует своего решения. Надо облегчить доступ фермеров к новой технике и снизить коррупционные риски. В частности, для решения вопроса вместо 15% первоначального взноса от самого фермера должна вноситься инвестиционная субсидия напрямую в лизинговую компанию. Это позволит фермеру не вырывать значительные финансы из своих оборотных средств", – указал Олжас Бектенов.

Также премьер поручил, что министерствам национальной экономики, финансов, холдингу "Байтерек" к 1 мая выделить средства для финансирования льготного лизинга сельхозтехники по ставке для конечного заемщика не более 5%.

"Это даст дополнительный импульс обновлению сельхозтехники". Олжас Бектенов

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о планах по сокращению посевных площадей пшеницы и риса, и увеличению площадей посева других культур. Подробности здесь.