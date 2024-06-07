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В Акмолинской области завершили откачку дождевой воды

Откачка воды, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 04:44 Фото: Zakon.kz
Ночью 8 июня, практически спустя три часа после начала происшествия, завершились работы по откачке дождевой воды в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДЧС Акмолинской области, спасатели и сотрудники местных исполнительных органов завершили работы по откачке дождевой воды в селе Софиевка Целиноградского района. В результате оперативной работы удалось откачать около трех тыс. куб. м. дождевой воды.

"На данный момент вода со всех домов и дворовых территорий откачена", – говорится в сообщении ведомства.

Часами ранее мы сообщали, что мощные ливни затопили дома в Акмолинской области.

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