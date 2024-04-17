Сбил ребенка и избежал наказания: в МВД проверили слова матери Нукеновой о Бишимбаеве

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 17 апреля 2024 года рассказал, подтвердилась ли информация о том, что Куандык Бишимбаев сбил ребенка и ушел от ответственности. Такое заявление ранее делала мать погибшей Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Игорь Лепеха сообщил, что не хотел бы сейчас делать однозначных заявлений.

"Но не подтверждается информация. Мы общались с родственниками убитой (Салтанат Нукеновой. – Прим. ред.), с братом, в частности, мы узнали, откуда источник информации, откуда это было, проверили, но там речь идет о другом случае, пока не подтверждается, но мы еще посмотрим", – заверил он.

Не проверили в МВД и действия полицейских во время задержания и доставки в участок Куандыка Бишимбаева. В СМИ сообщалось, что полицейские давали ему закурить, а также в одном из моментов кто-то из стражей порядка даже заявил: "Сама, наверное, нозила", говоря о ситуации с убийством Салтанат Нукеновой.



