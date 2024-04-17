Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сбил ребенка и избежал наказания: в МВД проверили слова матери Нукеновой о Бишимбаеве

суд, Астана, Бишимбаев , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 13:41 Фото: Zakon.kz
Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 17 апреля 2024 года рассказал, подтвердилась ли информация о том, что Куандык Бишимбаев сбил ребенка и ушел от ответственности. Такое заявление ранее делала мать погибшей Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.
Игорь Лепеха сообщил, что не хотел бы сейчас делать однозначных заявлений.
"Но не подтверждается информация. Мы общались с родственниками убитой (Салтанат Нукеновой. – Прим. ред.), с братом, в частности, мы узнали, откуда источник информации, откуда это было, проверили, но там речь идет о другом случае, пока не подтверждается, но мы еще посмотрим", – заверил он.
Не проверили в МВД и действия полицейских во время задержания и доставки в участок Куандыка Бишимбаева. В СМИ сообщалось, что полицейские давали ему закурить, а также в одном из моментов кто-то из стражей порядка даже заявил: "Сама, наверное, нозила", говоря о ситуации с убийством Салтанат Нукеновой.

В Астане продолжают судить Куандыка Бишимбаева и его родственника. На заседании 17 апреля суд отказал адвокатам Бишимбаева приобщить к делу заключение российского специалиста.

Читайте также

МВД, Казахстан, Игорь Лепеха
В Казахстане хотят увеличить число женщин-полицейских
Могут ли КУИС передать Минюсту – ответ Ескараева
Ескараев о передаче КУИС в Минюст: Это преждевременно
В МВД высказались о мошенниках, рассылающих сообщения от имени акимов и министров
МВД о сообщениях от лжеакимов и министров: члены правительства тоже их получают
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК МВД РК Бишимбаев Куандык Лепеха Игорь Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Критический подъем воды на реке Ишим: жителей Тюменской области экстренно эвакуируют
Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: