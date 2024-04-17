Суд отказал адвокатам Бишимбаева приобщить к делу заключение российского специалиста

17 апреля в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжилось рассмотрение уголовного дела Куандыка Бишимбаева. Судья Айжан Кульбаева озвучила решение по ходатайству о приобщении к материалам дела заключения российского специалиста, сообщает Zakon.kz

Судья отметила, что вывод специалистов о том, что к смерти Салтанат Нукеновой привело ухудшение состояния ее здоровья, обусловленное сопутствующей патологией – субдуральной гематомой в стадии организации, разрыв которой привел через свои осложнения к наступлению смерти, носит предполагаемый характер.

"Их выводы противоречат объективно установленному при исследовании трупа выводу экспертиз, в соответствии с которыми субдуральная гематома давностью 3-4 недели носит лишь микроскопический характер. В связи с ее незначительностью не могла иметь значения для течения причиненной Нукеновой черепно-мозговой травмы. Соответственно, данная гематома не была включена в судебно-медицинский диагноз, установленный в результате экспертизы трупа", – дополнила Айжан Кульбаева.

По ее словам, в выводах экспертиз отмечено, что закрытая черепно-мозговая травма в комплексе Нукеновой была причинена от неоднократных ударов в область лица, а не от разрыва старой субдуральной гематомы.

"На основании изложенного, руководствуясь статьями 341, 344 Уголовно-процессуального кодекса, суд постановил в удовлетворении ходатайства защитника Рамазановой о приобщении заключения специалиста и приложенных к нему документов к материалам уголовного дела отказать. Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить. Признать заключение специалиста без номера от 7 марта 2024 года недопустимым доказательством, исключить его из числа доказательств", – постановила судья.

В ходе 11-го заседания судом было исследовано заключение московских специалистов, ранее приобщенного к материалам уголовного дела по ходатайству стороны защиты. После суд удалился в совещательную комнату для разрешения вопроса по ходатайству стороны обвинения о признании данного заключения недопустимым в качестве доказательств.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.

3 апреля 2024 года во время судебного заседания второй подсудимый Бахытжан Байжанов попросил отсадить его от брата. По его словам, Бишимбаев оказывает на него давление.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.