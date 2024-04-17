В Казахстане хотят увеличить число женщин-полицейских

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 17 апреля 2024 года рассказал о планах увеличить число женщин-полицейских в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Игорь Лепеха сообщил, что сейчас расследованием дел, касающихся насилия в отношении женщин и детей, занимаются женщины-полицейские.

"Речь идет, чтобы увеличить их штат на 750 единиц по всему Казахстану. Сейчас (женщин-полицейских. – Прим. ред.) 280 тыс. Этот опыт в принципе принят, когда женщина-жертва приходит. Мы сейчас сделали, что (на расследовании дел, касающихся. – Прим. ред.) насилия в отношении девочек, женщин у нас специализируются женщины-следователи. Первоначальный допрос должна проводить женщина. Мы этот опыт изучали. Мы с акимами работаем, они нас поддержали. Но, к сожалению, пока есть трения в правительстве по поводу финансирования этих единиц", – заявил он.

О каких суммах идет речь, вице-министр не уточнил.

5 января 2024 года сообщалось, что в Казахстане при полиции появятся специальные подразделения, которые будут заниматься борьбой с семейно-бытовым насилием. В эти подразделения будут набирать преимущественно женщин-сотрудников правоохранительных органов.

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15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

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Согласно документу, вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.