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Законодательство РК

Ескараев о передаче КУИС в Минюст: Это преждевременно

Могут ли КУИС передать Минюсту – ответ Ескараева, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 13:54 Фото: Zakon.kz
Министра юстиции Азамата Ескараева спросили в кулуарах Мажилиса, планируют ли Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) вывести из системы Министерства внутренних дел РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Минюста напомнил, что в течение 5-6 лет в начале 2000-х годов КУИС находился в системе Министерства юстиции РК.

"Но по итогам это было признано нецелесообразным. Сейчас я считаю, что нахождение КУИС в органах юстиции – это преждевременно, поскольку мы гражданское ведомство. У нас нет ни сил, ни средств для того, чтобы КУИС находился у нас", – сказал Азамат Ескараев в кулуарах Мажилиса.

По его словам, поэтому вопрос передачи уголовно-исполнительной системы (УИС) в Министерство юстиции РК требует дополнительной проработки как с точки зрения полезности обществу, так и с точки зрения безопасности и эффективности.

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Ранее Азамат Ескараев на пленарном заседании Мажилиса представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

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