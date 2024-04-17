Казахстанцев хотят отправлять на общественные работы за адмнарушения

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 17 апреля приняли в первом чтении проект закона, который позволит совершенствовать законодательство об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" представил министр юстиции Азамат Ескараев.

Он сообщил, что документом регламентируется новый вид административного взыскания – "привлечение к общественным работам" – и определяется механизм его исполнения.

"В настоящее время служба пробации совместно с акиматами уже реализует данный вид наказания в рамках уголовных правонарушений. В свою очередь проектом закона предлагается применить аналогичный механизм реализации административного взыскания в виде "привлечения к общественным работам", при этом его исполнение предлагается закрепить за акиматами. Применение общественных работ в рамках дел об административных правонарушениях возможно по целому ряду составов с учетом сопоставимости административного взыскания с характером и степенью общественной опасности правонарушения, его последствий, личностных особенностей виновного", – указал министр.

Так, проектом закона предлагается применять общественные работы по девяти статьям. Например, такие правонарушения, как мелкое хулиганство (статья 434), распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440), приставание в общественных местах (статья 449) и другие.

"Проектом закона механизм применения "привлечения к общественным работам" предлагается осуществлять следующим образом. Виды общественных работ и перечень организаций, в которых должны исполняться общественные работы, будут определяться акиматами (по аналогии с УК РК). Вместе с тем акиматы с момента поступления постановления суда вызывают правонарушителя, заполняют его личные данные, разъясняют ему права и обязанности, порядок исполнения общественных работ, направляют уведомление в организации о направлении к ним лица для выполнения общественных работ; составляют график и периодичность выполнения общественных работ, осуществляют контроль за исполнением правонарушителем общественных работ и уведомляют органы внутренних дел об уклонении лица от выполнения общественных работ", – заявил глава Минюста.

Поправками также устраняется ряд правовых пробелов и коллизий, которые требуют законодательного урегулирования.

3 апреля депутаты Парламента разработали законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", который направлен на ужесточение ответственности за вовлечение граждан в азартные игры.

16 апреля был опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" которым вводится ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего.