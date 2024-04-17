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"Может привести к катастрофическим последствиям": депутат просит проверить все дамбы и плотины

депутат просит проверить все дамбы и плотины , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 14:46 Фото: primeminister.kz
Депутат Мажилиса Арман Калыков рассказал о плачевном состоянии гидротехнических сооружений страны. В своем депутатском запросе он попросил премьер-министра обратить на это внимание, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал депутат Арман Калыков, на территории страны насчитывается 1502 гидротехнических сооружения (ГТС), из них в республиканской собственности находится 331, в коммунальной – 934, в частной – 230, бесхозные – семь. Из 1502 ГТС только у 967 имеются паспорта. Кроме того, 537 требуют ремонта, и основная часть из них находится в коммунальной собственности.

"Каждую весну более 200 населенных пунктов с населением около 300 тыс. человек подвергаются ЧС в виде паводков, и состояние вышеперечисленных гидросооружений оказывает прямое влияние на их прохождение. Разрушение этих сооружений может привести к еще более катастрофическим последствиям. На сегодняшний день в республике уже прорвало семь дамб и плотин, вследствие чего был нанесен ущерб населению и экономике страны", – сказал Арман Калыков.


По словам мажилисмена, 537 ГТС необходимо отремонтировать, но для оценки их состояния сначала необходимо провести так называемое многофакторное обследование: визуальное, инструментальное, инженерно-геодезическое и подводное. Завершающим актом станет получение декларации о безопасности ГТС.

"При этом необходимо учесть тот фактор, что у 535 ГТС отсутствует проектная документация, нет расчетного обоснования, журналов наблюдений за состоянием, а следовательно, и контрольных параметров состояния. Согласно требованиям НПА, все проверки и обследования, а также разработка декларации о безопасности выполняются собственниками самостоятельно с привлечением аттестованных организаций за счет собственников. Взаимодействие с территориальными органами Управления природных ресурсов и бассейновой инспекцией носит согласовательный характер. В связи с этим возникают сомнения о корректности этих актов состояния ГТС", – добавил депутат Арман Калыков.

И во всем этом депутатам не совсем понятна позиция Министерства водных ресурсов и ирригации, которое должно было разработать новый подход к сложившейся ситуации и переработать правила многофакторного обследования до начала паводков. В частности, разработать методику и нормативно-техническую документацию многофакторного обследования, сформировать реестр ГТС и представить их состояние Министерству по ЧС для отработки локальной системы оповещения населения и действий местных исполнительных органов.

"Считаем, что в системе водного хозяйства нормативно-правовая база не в полной мере отвечает современным требованиям безопасности ГТС. Не налажена единая информационная система, есть недостаток в координации действий государственных структур. Кроме того, отсутствует специальный государственный надзорный орган за соблюдением собственниками обязательных требований по обеспечению безопасности ГТС", – озвучил Арман Калыков.

При этом он уточнил, что в состав нового министерства входит всего один Комитет водного хозяйства, ранее входивший в состав Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, и два подведомственных РГП.

На основании изложенного депутаты попросили премьер-министра тщательно рассмотреть все вышеуказанные проблемы и сообщить о результатах.

Ранее в Институте географии и водной безопасности рассказали, почему Казахстан в этом году столкнулся с беспрецедентными паводками. 

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