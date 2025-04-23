Могут ли неке признать в Казахстане зарегистрированным браком

Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев в кулуарах Мажилиса 23 апреля 2025 года прокомментировал ситуацию, когда вместо официальной регистрации брака казахстанцы ограничиваются проведением неке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в Кодексе о браке и семье мы придерживаемся традиционных взглядов на заключение брака и каких-либо пересмотров либо смешения их с религиозными взглядами не предусматривается

По словам Сарсембаева, дети, рожденные в таком союзе, не могут и не должны оставаться без внимания со стороны государства в случае развода по мусульманским традициям.

"Независимо от того, был заключен брак, не был заключен брак. В данном случае, если на его (ребенка. – Прим. ред.) содержание одной из сторон не вносится соответствующая оплата, то со стороны государства предусмотрено алиментное обязательство, и в этом случае они будут взысканы, в частности, исполнитель занимается", – подчеркнул глава Минюст.

21 апреля 2025 года Ерлан Сарсембаев сообщил, что за прошлый год зарегистрировано 61 080 разводов, что в сравнении с количеством заключенных браков – 124 774 – составило почти половину.