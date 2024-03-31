111 человек, в том числе 36 детей эвакуировали из села Каратал в Актюбинской области

В МСЧ РК сообщили, что население села Каратал в Актюбинской области эвакуировали на надувных лодках с моторами спасатели РОСО, передает Zakon.kz

"На надувных лодках с моторами до безопасного места были эвакуированы 111 человек, в том числе 36 детей. Борт МИ-8 доставил пострадавших в Актобе", - говорится в сообщении ведомства.





Ранее сообщалось, что из села Каратал в безопасную зону эвакуировали 148 человек, в том числе 60 детей.

А также, что в Актюбинской области возникла угроза затопления населенного пункта Когалы. И оттуда на вертолете эвакуировали около 70 человек.