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Талые воды продолжают топить трассы в трех областях Казахстана

Талые воды продолжают топить трассы в трех областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 09:24 Фото: unsplash
Сегодня, 18 апреля 2024 года, в АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили информацию о паводковой ситуации на автодорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 7120 м в трех областях:

  • Акмолинской,
  • Костанайской,
  • Северо-Казахстанской.
"Ограничение движения распространяется на 12 автодорогах республиканского значения в пяти областях (Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской) на протяженности 720 км", – говорится в сообщении.

Как уточнили в "КазАвтоЖоле", в работах на республиканских дорогах задействованы 307 единиц техники и 370 человек.

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