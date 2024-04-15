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Талые воды топят дороги в трех областях Казахстана

Талые воды топят дороги в трех областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 09:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" 15 апреля 2024 года предоставила информацию о паводковой ситуации на автодорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении, по данным на 09:00 в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на девяти участках общей протяженностью 5280 метров в трех областях (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская).

"Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в пяти областях (Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Северо-Казахстанская) на протяженности 421 км".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Также сказано, что на дорогах задействовано 417 единиц техники и 523 человека.

Ранее пресс-секретарь "Казгидромета" Алина Исмагулова рассказала, что риск второй волны половодья ожидается в трех регионах – Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

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