Не перечисляйте деньги: к казахстанцам обратился Антикор

Агентство Казахстана по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) сегодня, 21 октября 2024 года, обратилось к казахстанцам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Антикор в очередной раз предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и другие) продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников агентства.

Фото: Telegram/antikornews

"Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора. Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы Республики Казахстан", – говорится в обращении Антикоррупционной службы, адресованном к гражданам.

Ранее сообщалось, что мошенники проводят "денежные розыгрыши" от имени Wildberries. Что об этом известно, можете прочитать здесь.