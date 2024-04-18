Антикор предотвратил нерациональную трату более 17 млрд тенге

Под председательством председателя Агентства РК по противодействию коррупции Асхата Жумагали состоялось оперативное совещание по итогам первого квартала 2024 года. В частности, были обсуждены вопросы мониторинга распределения бюджетных средств по ликвидации паводков, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 18 апреля следует, что в прошедшем периоде органами Антикоррупционной службы проведено 69 анализов и мониторингов, внесено 565 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

"Превентивными мерами, в том числе благодаря волонтерам, предотвращено нерациональное использование средств на сумму более 17 млрд тенге". Пресс-служба Антикора

В текущем году Антикоррупционной службой зарегистрировано 488 уголовных правонарушений.

"В совершении коррупции изобличено 296 лиц, из которых 59 – руководители различного уровня. По завершенным уголовным делам возмещено более 188 млрд тенге ущерба". Пресс-служба Антикора

Учитывая текущую повестку дня, глава агентства Асхат Жумагали особое внимание акцентировал на необходимости мониторинга бюджета, выделяемого в регионах на противопаводковые мероприятия.

"Руководители центральных и региональных подразделений ориентированы на недопущение хищений бюджета при ликвидации последствий, а также на пресечение любых злоупотреблений и манипуляций при выделении средств господдержки". Пресс-служба Антикора

Также глава Антикоррупционной службы поручил обеспечить круглосуточный прием заявлений и сообщений от населения по возможным фактам мошенничества и вымогательства, связанного с возмещением гражданам причиненного ущерба.

"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в пресс-службе Антикора.

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17 апреля 2024 года в Антикоррупционной службе заявили, что по результатам мониторинга спецЦОНов поступления в бюджет увеличились с 10,6 млрд до 91,3 млрд тенге. Подробности здесь.