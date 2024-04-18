Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Антикор предотвратил нерациональную трату более 17 млрд тенге

Антикор предотвратил нерациональную трату более 17 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 10:36 Фото: Zakon.kz
Под председательством председателя Агентства РК по противодействию коррупции Асхата Жумагали состоялось оперативное совещание по итогам первого квартала 2024 года. В частности, были обсуждены вопросы мониторинга распределения бюджетных средств по ликвидации паводков, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 18 апреля следует, что в прошедшем периоде органами Антикоррупционной службы проведено 69 анализов и мониторингов, внесено 565 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

"Превентивными мерами, в том числе благодаря волонтерам, предотвращено нерациональное использование средств на сумму более 17 млрд тенге".Пресс-служба Антикора

В текущем году Антикоррупционной службой зарегистрировано 488 уголовных правонарушений.

"В совершении коррупции изобличено 296 лиц, из которых 59 – руководители различного уровня. По завершенным уголовным делам возмещено более 188 млрд тенге ущерба".Пресс-служба Антикора

Учитывая текущую повестку дня, глава агентства Асхат Жумагали особое внимание акцентировал на необходимости мониторинга бюджета, выделяемого в регионах на противопаводковые мероприятия.

"Руководители центральных и региональных подразделений ориентированы на недопущение хищений бюджета при ликвидации последствий, а также на пресечение любых злоупотреблений и манипуляций при выделении средств господдержки".Пресс-служба Антикора

Также глава Антикоррупционной службы поручил обеспечить круглосуточный прием заявлений и сообщений от населения по возможным фактам мошенничества и вымогательства, связанного с возмещением гражданам причиненного ущерба.

"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в пресс-службе Антикора.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 10:36
Мошенники рассылают сообщения от имени Антикора
, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 10:36

17 апреля 2024 года в Антикоррупционной службе заявили, что по результатам мониторинга спецЦОНов поступления в бюджет увеличились с 10,6 млрд до 91,3 млрд тенге. Подробности здесь.

Читайте также

Как снизить стресс от плохих новостей, подсказал известный казахстанец
Известный казахстанец подсказал, как снизить стресс от плохих новостей
Топ-5 рецептов вкусной окрошки
Топ-5 рецептов вкусной окрошки
советы, врач
Как выстраивать тренировки при интервальном голодании
Динара Халдарова
Антикор Антикор Казахстан Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Наводнение в Дубае: &quot;Туристік Қамқор&quot; сделал важное заявление
Наводнение в Дубае: "Туристік Қамқор" сделал важное заявление
Казахстан, водитель, алкогольное опьянение
Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение: что ответили в МВД
Что приохотит на водохранилищах в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях
Что происходит на крупных водохранилищах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: