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Онлайн-трансляции из зон паводков: казахстанцам стали доступны еще два города

Онлайн-трансляции из зон паводков: казахстанцам стали доступны еще два города, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:12 Фото: unsplash
С 18 апреля 2024 года казахстанцы могут следить за паводковой ситуацией онлайн в четырех городах страны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, сообщает Zakon.kz.

О том, что любой гражданин может в онлайн-режиме увидеть, что происходит в Уральске и Атырау, где ждут большую воду, 17 апреля рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Сегодня же стало известно, что к новому функционалу подключили еще два города – Костанай и Кульсары.

Онлайн-трансляции из зон паводков: казахстанцам стали доступны еще два города, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:12

Фото: gov.kz

"Всю ситуацию о ходе работ по строительству дамб, укреплений в реальном времени можно отслеживать через камеры видеонаблюдения. Это позволит оперативно реагировать и принимать значимые решения... При необходимости специалисты Sergek Group готовы вывести подобную трансляцию в других городах", – рассказали сегодня в пресс-службе МЦРИАП РК.

Онлайн-трансляция с мест проведения противопаводковых мероприятий доступна на сайте gov.kz по ссылке.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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