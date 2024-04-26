Что станет гарантом "цифровых прав" казахстанцев

В Казнете появилась информация, что якобы Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК отозвало проект Цифрового кодекса. На это 26 апреля 2024 года отреагировали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе заявили, что МЦРИАП РК не отзывало проект Цифрового кодекса, и что информация, распространенная в соцсетях, является фейком. Проект Цифрового кодекса направлен в государственные органы и НПП "Атамекен", как членам рабочей группы по его разработке.

"Разрабатываемый кодекс должен стать гарантом "цифровых прав" физических и юридических лиц, которые являются незыблемыми, он должен обеспечить их безопасность в цифровом пространстве, закрепить действенные механизмы защиты с учетом рисков, связанных с развитием и использованием новых цифровых технологий и решений. Также подходы кодекса направлены на гармонизацию и стабилизацию законодательства в сферах и отраслях, которые он будет регулировать. В частности, сферы информатизации, обеспечения информационной безопасности, область связи", – говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что в последние годы необходимость разработки единого кодифицированного акта, регулирующего сферу цифровизации, активно обсуждается мировым сообществом. Однако до настоящего времени отсутствует единый подход к его разработке.

"Ни одна страна мира не кодифицировала такой единый акт в системе своего национального права. В связи с чем идея разработки Цифрового кодекса Казахстана соответствует новым мировым тенденциям развития цифровизации. Подходы к разработке Цифрового кодекса изменены министерством, которое является регулятором общественных отношений, формирует и реализует государственную политику в сферах и отраслях, регулируемых кодексом. Так как избыточная и необоснованная жесткая законодательная регламентация механизмов, подходов, инструментов по сферам и отраслям, регулируемых кодексом, предусмотренная ранее, может привести к обратному эффекту". Пресс-служба МЦРИАП РК

Например, к рискам нарастания технологического отставания Казахстана от ведущих стран, оттока из страны квалифицированных кадров, стартапов и иностранных инвестиций.

"В соответствии с порядком консультативные документы регуляторной политики к Цифровому кодексу и сопутствующим законопроектам в ближайшее время будут размещены на интернет-портале открытых нормативных правовых актов". Пресс-служба МЦРИАП РК

О том, что в Казахстане появится Цифровой кодекс, стало известно 23 ноября 2023 года. Тогда МЦРИАП разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту Цифрового кодекса РК, в котором был перечислен ряд проблем в сфере цифровизации.