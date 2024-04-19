Житель Узбекистана приехал в Уральск и каждый день готовит плов на 500 человек

Стихийные бедствия объединяют людей. Во время масштабных паводков в Казахстане миллионы людей сплотились для борьбы с природными силами. Не остались в стороне и жители соседних стран. Свидетельством этого является приезд Али Батырулы из Узбекистана в Уральск, сообщает Zakon.kz.

Владелец ресторана в Ташкенте уже несколько дней находится в Уральске. Повар ежедневно готовит плов на 500 человек.

По его словам, он прибыл в Казахстан после новостей о паводках.

"Не мог уснуть. Сразу купил билет и прибыл в Уральск. Тут живет мой товарищ Максат Скаков. Он мне указал путь. Я люблю казахов". Али Батырулы

Также он рассказал изданию UralskGorod о своем отце, который когда-то работал в Шымкенте.

"Мой отец, профессор Батыр Норбаев, преподавал в Казахско-узбекском университете в Шымкенте. И я учился в Шымкенте. И многому научился. Ведь у нас язык схожий и одна религия: мы должны помогать друг другу. То, что я прекрасно умею, – это готовить вкусный плов. Поэтому решил готовить его для добровольцев. Приехал помочь в трудную минуту". Али Батырулы

Стоит отметить, что во время землетрясения в Турции Батырулы отправился туда и также готовил плов.

Ранее Zakon.kz сообщал о еще одном иностранном госте, кого не оставила равнодушным ситуация с паводками в Казахстане. Тогда житель Дагестана Омарасхаб Ахмедов приехал в Атыраускую область, чтобы помочь с мешками