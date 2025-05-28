Дожди с грозами и 32-градусная жара: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в конце мая
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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на конец весны – с 29 по 31 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +25+27°С.
- 30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
- 31 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.
- 30 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10, днем при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
- 31 мая: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 29 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.
- 30 мая: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.
- 31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.
Ранее синоптики рассказали, что с 29 по 31 мая 2025 года в Казахстане ожидаются резкие перепады температур.
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