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Общество

Дожди с грозами и 32-градусная жара: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в конце мая

Дожди с грозами, 32-градусная жара, погода в Астане, Алматы и Шымкенте в конце мая, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 14:26 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на конец весны – с 29 по 31 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +25+27°С.
  • 30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
  • 31 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.
  • 30 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10, днем при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.
  • 31 мая: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 29 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +27+29°С.
  • 30 мая: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.
  • 31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 14:26
Шквал, заморозки и грозы: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики рассказали, что с 29 по 31 мая 2025 года в Казахстане ожидаются резкие перепады температур.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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