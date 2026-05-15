#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
474.04
555.01
6.45
События

В Казахстане запустят "искусственный дождь"

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 12:35 Фото: pixabay
Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запускают проект искусственного дождя для решения водного дефицита, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 15 мая 2026 года из заявления пресс-службы Акорды.

Так, по данным пресс-службы главы государства, Касым-Жомарт Токаев принял президента Всемирной метеорологической организации ООН, генерального директора Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллу Аль-Мандуса.

Токаев, президент Всемирной метеорологической организации ООН, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 12:35

Фото: akorda.kz

В ходе встречи президент Казахстана отметил ключевую роль Всемирной метеорологической организации, являющейся специализированным учреждением ООН, в укреплении глобального сотрудничества в сферах климата, погоды, водных ресурсов и снижения риска стихийных бедствий.

Особое внимание собеседники уделили вопросам климатической повестки, имеющим стратегическое значение для Казахстана. В частности, подчеркнута важность развития систем раннего оповещения, модернизации метеорологической инфраструктуры, а также расширения обмена научными данными.

Кроме того, глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны укреплять сотрудничество с Национальным центром метеорологии ОАЭ.

Токаев на совещании, Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 12:35

Фото: akorda.kz

Также была подчеркнута актуальность решения вопросов водной безопасности и управления водными ресурсами на региональном и глобальном уровнях. В этом контексте отмечена важность инициативы Казахстана по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.

Самое примечательное, что в Туркестанской области совместно с Национальным центром метеорологии ОАЭ реализуется проект по искусственному вызову осадков для повышения уровня наполнения водохранилищ и обеспечения водными ресурсами сельскохозяйственных территорий.

Полномасштабный запуск проекта намечен на 17 мая 2026 года.

"Казахстан стал первой страной региона, перешедшей к практическому применению технологий искусственного дождя", – говорится в официальной публикации.

Немного ранее стало известно, что Токаев прибыл в Туркестан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Аномальные дожди, вероятность в Казахстане
13:42, 19 апреля 2024
Наводнение в Дубае: вероятны ли аномальные дожди в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев ИИ Казахстан совет
14:10, 15 января 2025
В Казахстане появится совет по искусственному интеллекту под руководством Токаева
ОАЭ
01:12, 28 августа 2023
В ОАЭ зафиксировали температурный рекорд в 51 градус
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
12:04, Сегодня
Ронда Роузи раскрыла "неудобную правду" о Хамзате Чимаеве
Хатшепсут Садвакасова
11:36, Сегодня
Казахстанка победил узбечку в бою за "золото" чемпионата Азии по боксу в Ташкенте
Легионер &quot;Кызылжара&quot; получил серьёзную травму в матче против &quot;Жениса&quot; в Кубке Казахстана
11:34, Сегодня
Легионер "Кызылжара" получил серьёзную травму в матче против "Жениса" в Кубке Казахстана
Арман Царукян
10:59, Сегодня
Легенда UFC восхитился Арманом Царукяном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: