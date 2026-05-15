В Казахстане запустят "искусственный дождь"

Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запускают проект искусственного дождя для решения водного дефицита, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 15 мая 2026 года из заявления пресс-службы Акорды.

Так, по данным пресс-службы главы государства, Касым-Жомарт Токаев принял президента Всемирной метеорологической организации ООН, генерального директора Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллу Аль-Мандуса.

В ходе встречи президент Казахстана отметил ключевую роль Всемирной метеорологической организации, являющейся специализированным учреждением ООН, в укреплении глобального сотрудничества в сферах климата, погоды, водных ресурсов и снижения риска стихийных бедствий.

Особое внимание собеседники уделили вопросам климатической повестки, имеющим стратегическое значение для Казахстана. В частности, подчеркнута важность развития систем раннего оповещения, модернизации метеорологической инфраструктуры, а также расширения обмена научными данными.

Кроме того, глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны укреплять сотрудничество с Национальным центром метеорологии ОАЭ.

Также была подчеркнута актуальность решения вопросов водной безопасности и управления водными ресурсами на региональном и глобальном уровнях. В этом контексте отмечена важность инициативы Казахстана по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.

Самое примечательное, что в Туркестанской области совместно с Национальным центром метеорологии ОАЭ реализуется проект по искусственному вызову осадков для повышения уровня наполнения водохранилищ и обеспечения водными ресурсами сельскохозяйственных территорий.

Полномасштабный запуск проекта намечен на 17 мая 2026 года.

"Казахстан стал первой страной региона, перешедшей к практическому применению технологий искусственного дождя", – говорится в официальной публикации.

Немного ранее стало известно, что Токаев прибыл в Туркестан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).