В Казахстане запустят "искусственный дождь"
Об этом стало известно 15 мая 2026 года из заявления пресс-службы Акорды.
Так, по данным пресс-службы главы государства, Касым-Жомарт Токаев принял президента Всемирной метеорологической организации ООН, генерального директора Национального центра метеорологии ОАЭ Абдуллу Аль-Мандуса.
В ходе встречи президент Казахстана отметил ключевую роль Всемирной метеорологической организации, являющейся специализированным учреждением ООН, в укреплении глобального сотрудничества в сферах климата, погоды, водных ресурсов и снижения риска стихийных бедствий.
Особое внимание собеседники уделили вопросам климатической повестки, имеющим стратегическое значение для Казахстана. В частности, подчеркнута важность развития систем раннего оповещения, модернизации метеорологической инфраструктуры, а также расширения обмена научными данными.
Кроме того, глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны укреплять сотрудничество с Национальным центром метеорологии ОАЭ.
Также была подчеркнута актуальность решения вопросов водной безопасности и управления водными ресурсами на региональном и глобальном уровнях. В этом контексте отмечена важность инициативы Казахстана по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.
Самое примечательное, что в Туркестанской области совместно с Национальным центром метеорологии ОАЭ реализуется проект по искусственному вызову осадков для повышения уровня наполнения водохранилищ и обеспечения водными ресурсами сельскохозяйственных территорий.
Полномасштабный запуск проекта намечен на 17 мая 2026 года.
"Казахстан стал первой страной региона, перешедшей к практическому применению технологий искусственного дождя", – говорится в официальной публикации.
Немного ранее стало известно, что Токаев прибыл в Туркестан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).