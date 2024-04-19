Казахстанцы по-прежнему не могут вылететь в Дубай

Казахстанская авиакомпания Air Astana опубликовала обновленную информацию о рейсах в Дубай. Авиасообщение там нарушено из-за мощных ливней, затопивших город, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению за 19 апреля 2024 года:

"В связи с ограничениями аэропорта города Дубай Air Astana вынуждена отменить дополнительные рейсы от 19 апреля КС 8970/8980 Алматы-Дубай-Алматы".

Также отмечено, что пассажирам доступен полный возврат или перебронирование по месту приобретения.

Кроме того, рейс КС 205 Астана-Дубай задерживается.

"Предварительно до 19.00 (по времени Астаны). Просим следить за статусом рейса" Пресс-служба Air Astana

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16 апреля 2024 года на все регионы Объединенных Арабских Эмиратов обрушились сильнейшие ливни с грозами. Непогода нарушила привычный уклад жизни и планы не только местных жителей. 17 апреля аэропорт Астаны уже выступал с заявлением о задержанных и отмененных рейсах.