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События

Жителям Актау продлили отключение горячей воды – уже в третий раз

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 14:35 Фото: pexels
Жителям Актау придется провести без горячей воды почти все лето. В ТОО "МАЭК" сообщили, что из-за продолжающегося ремонта магистрального трубопровода подачу горячего водоснабжения перенесли на конец августа, сообщает Zakon.kz.

В Актау возобновление подачи горячей воды вновь отложили. Как сообщили в ТОО "МАЭК", из-за продолжающихся ремонтных работ на магистральном трубопроводе горячее водоснабжение планируют восстановить только к концу августа, пишет Lada.

Изначально горячую воду в городе отключили с 27 июня для проведения ремонта теплосетей. Завершить работы планировалось к 12 июля, однако позже сроки продлили до 1 августа.

Теперь в МАЭК сообщили, что ремонт еще не завершен, поэтому жителям придется ждать восстановления горячего водоснабжения до конца августа.

Ранее под Актау произошло массовое ДТП из-за табуна лошадей.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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