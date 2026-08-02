Жителям Актау продлили отключение горячей воды – уже в третий раз

Жителям Актау придется провести без горячей воды почти все лето. В ТОО "МАЭК" сообщили, что из-за продолжающегося ремонта магистрального трубопровода подачу горячего водоснабжения перенесли на конец августа, сообщает Zakon.kz.

В Актау возобновление подачи горячей воды вновь отложили. Как сообщили в ТОО "МАЭК", из-за продолжающихся ремонтных работ на магистральном трубопроводе горячее водоснабжение планируют восстановить только к концу августа, пишет Lada.

Изначально горячую воду в городе отключили с 27 июня для проведения ремонта теплосетей. Завершить работы планировалось к 12 июля, однако позже сроки продлили до 1 августа.

Теперь в МАЭК сообщили, что ремонт еще не завершен, поэтому жителям придется ждать восстановления горячего водоснабжения до конца августа.

Ранее под Актау произошло массовое ДТП из-за табуна лошадей.