В Алматы во Дворце Республики проводят антитеррористические учения
Фото: пресс-служба КНБ
В Алматы в Медеуском районе с 5.00 проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.
Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.
Учения продолжатся до 10 часов.
Как сообщали ранее, в период проведения учений предусмотрены меры ограничений. Оперативный штаб ранее призвал граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений.
Аналогичные учения прошли в Туркестанской области, в Костанайской, в Астане и других городах Казахстана.
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