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В Алматы во Дворце Республики проводят антитеррористические учения

В Алматы во Дворце Республики проводят антитеррористические учения, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 08:36 Фото: пресс-служба КНБ
В Алматы в Медеуском районе с 5.00 проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.

Учения продолжатся до 10 часов.

Как сообщали ранее, в период проведения учений предусмотрены меры ограничений. Оперативный штаб ранее призвал граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений.

Аналогичные учения прошли в Туркестанской области, в Костанайской, в Астане и других городах Казахстана.

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Елена Вебер
Алматы 2024 год Антитеррористические операции
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