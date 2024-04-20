В Алматы во Дворце Республики проводят антитеррористические учения

В Алматы в Медеуском районе с 5.00 проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.

Учения продолжатся до 10 часов.

Как сообщали ранее, в период проведения учений предусмотрены меры ограничений. Оперативный штаб ранее призвал граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений.

Аналогичные учения прошли в Туркестанской области, в Костанайской, в Астане и других городах Казахстана.

