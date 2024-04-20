Ветеран-чемпион через суд добился выплат за золотые медали

67–летний Богежан Аманбаев, который выступает в категории ветеранов и завоевывает золотые медали на чемпионатах мира, добился через суд выплат за свои спортивные заслуги, сообщает Zakon.kz

Как пишет 20 апреля издание "Диапазон", мастер спорта международного класса по гиревому спорту Богежан Аманбаев в 2021 году участвовал в чемпионате мира в Будапеште в возрастной категории 65–69 лет. Тогда за медали боролись гиревики из 32 стран. Богежан Аманбаев завоевал три золотые медали. В 2022 году он участвовал в чемпионате мира в Нью–Дели в Индии, и здесь также он дважды получал высшую награду.

"Чемпион мира среди ветеранов подал два иска на Министерство туризма и спорта с требованием выплатить ему денежное поощрение за первые места на двух чемпионатах мира. Как оказалось, спортивные чиновники отказывали ранее ему в этом и объясняли, что выплаты победителям и призерам чемпионатов мира регламентированы размером и возрастным лимитом. В отзыве на иск представитель министерства пояснил, что истец является спортсменом–ветераном, то есть завершил спортивную карьеру. И по нормам выплаты спортсменам–ветеранам не положены", – говорится в сообщении.

Богежан Аманбаев с таким решением ведомства не согласился и заявил, что на соревнованиях выступал наряду со спортсменами сборных команд, выходил под флагом Казахстана, а его золотые медали учли в общемедальном зачете.

"По обоим искам суды решили, что доводы представителя министерства спорта об отказе в выплате несостоятельны, а в правилах нигде не указано, что ветераны не имеют на них права. В итоге суды вынесли решения в пользу истца и обязали министерство финансов выплатить ветерану–гиревику положенные выплаты за первые места на чемпионатах мира в Венгрии и Индии", – пишет издание.

Отмечается, что по постановлению Правительства от 2020 года, за первое место на чемпионатах мира по неолимпийским видам спорта спортсмен может получить 2,3 тыс. долларов.

Ранее стало известно, что сразу три казахстанских спортсмена завоевали лицензии на Олимпиаду-2024.