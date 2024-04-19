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Сразу три казахстанских спортсмена завоевали лицензии на Олимпиаду-2024

Сразу три казахстанских спортсмена завоевали лицензии на Олимпиаду-2024, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 21:39 Фото: olympic.kz
Казахстанский вольник Алишер Ергали 19 апреля завоевал олимпийскую лицензию на азиатском отборе в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального олимпийского комитета РК, за путевку в категории до 97 килограммов он бился с представителем Китая Авусайманом Хабилой.

"Ергали активно начал схватку. Он пытался контролировать ход встречи. В итоге ему удалось сделать счет 3:0. Соперник отыграл два балла, однако в итоге противостояние так и завершилось со счетом 3:2 в пользу Ергали", – говорится в сообщении.

Также Юсуп Батырмурзаев, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал обладателем олимпийской лицензии. 

Сразу три казахстанских спортсмена завоевали лицензии на Олимпиаду-2024, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 21:39

Фото: olympic.kz

"Борец успешно выступил на отборочном турнире в Бишкеке (Кыргызстан). Батырмурзаев дошел до полуфинала весовой категории до 125 килограммов, где оказался сильнее Шамиля Шарипова из Бахрейна. Решающая схватка завершилась со счетом 7:3 в пользу казахстанца", – отметили в НОК.

Вместе с тем казахстанский гимнаст Нариман Курбанов также завоевал олимпийскую лицензию.

Сразу три казахстанских спортсмена завоевали лицензии на Олимпиаду-2024, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 21:39

Фото: olympic.kz

Он пробился на Олимпиаду-2024 по итогам этапа Кубка мира в Дохе (Катар). В финале упражнений на коне Курбанов показал четвертый результат. Этого хватило, чтобы по итогам выступления на всех этапах он удержал за собой место в топ-2 мирового рейтинга.

Отмечается, что Курбанову в Дохе необходимо было попасть либо в тройку лучших, либо, чтобы его главный конкурент Ли Чи Кай (Тайбэй) не стал первым. Кай завершил свое выступление на второй строчке. Таким образом, казахстанский гимнаст сумел отобраться на Игры-2024.

"Мы рады, что Нариман сумел отобраться на Олимпийские игры. Он завершил отборочный период на втором месте в мировом рейтинге, что и позволило ему завоевать квоту. В Дохе он стал четвертым, но Курбанов получил очки за ирландского гимнаста, который стал третьим, так как он уже имеет в своем активе лицензию. В итоге Курбанов набрал 70 очков и занял второе место. На первом расположился спортсмен из Иордании. У него 85 очков. Да, есть небольшие помарки в исполнении соревновательной программы, но в первую очередь мы довольны тем, что Нариману удалось взять путевку", – сказал главный тренер Александр Ким.

Ранее стало известно, что казахстанец Милад Карими 19 апреля завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар). 

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