Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В какие регионы казахстанцам лучше пока не ездить из-за паводков

В какие регионы казахстанцам лучше пока не ездить из-за паводков, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 09:23 Фото: unsplash
Сегодня, 22 апреля 2024 года, в АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения. Согласно информации, казахстанцам стоит воздержаться от поездок в пять областей страны. В них действуют ограничения на трассах из-за паводков, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9:00 22 апреля, в связи с потеплением и резким таянием снега, на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на пяти участках общей протяженностью 4400 м в трех областях (Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской).

"Ограничение движения распространяется на 10 автодорогах республиканского значения в пяти областях (Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской) на протяженности 552 км", – говорится в сообщении.

В нацкомпании уточнили, что в работах на республиканских дорогах задействовано 315 единиц техники и 336 человек.

Ранее сообщалось, что дорожники проводят ремонтно-восстановительные работы на 872-м километре участка автодороги республиканского значения А-16 Жезказган – Петропавловск. Подробности по ссылке.

Читайте также

Казахстан
Эвакуированные ученики возвращаются в школу
Казахстан
Казахстанцы продолжают помогать в борьбе со стихией
Животные
Кот, который сам приходит в клинику, восхитил ветеринаров
Динара Халдарова
Казавтожол Казахстан Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Урал
Уровень воды в реке Жайык в Атырау превысил 4 метра
гроза
В Казахстане прогнозируют дождь с грозой на 22 апреля
Как медикова накажут за ненадлежащее исполнения обязанностей и суммы страховых выплат
Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: