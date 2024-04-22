В какие регионы казахстанцам лучше пока не ездить из-за паводков

Сегодня, 22 апреля 2024 года, в АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения. Согласно информации, казахстанцам стоит воздержаться от поездок в пять областей страны. В них действуют ограничения на трассах из-за паводков, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9:00 22 апреля, в связи с потеплением и резким таянием снега, на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на пяти участках общей протяженностью 4400 м в трех областях (Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской).

"Ограничение движения распространяется на 10 автодорогах республиканского значения в пяти областях (Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской) на протяженности 552 км", – говорится в сообщении.

В нацкомпании уточнили, что в работах на республиканских дорогах задействовано 315 единиц техники и 336 человек.

Ранее сообщалось, что дорожники проводят ремонтно-восстановительные работы на 872-м километре участка автодороги республиканского значения А-16 Жезказган – Петропавловск. Подробности по ссылке.