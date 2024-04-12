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Куда казахстанцам лучше пока не ездить из-за паводков

Куда казахстанцам лучше пока не ездить из-за паводков, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 09:43 Фото: akorda.kz
В АО "НК "КазАвтоЖол" 12 апреля 2024 года рассказали о ситуации на автодорогах республиканского значения в шести областях Казахстана, куда гражданам лучше пока не ездить, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9:00, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть, на семи участках общей протяженностью 8695 м в четырех областях (Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской).

"Ограничение движения распространяется на 13 автодорогах республиканского значения в шести областях (Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской) на протяженности 618 км", – рассказали в АО "НК "КазАвтоЖол".

В нацкомпании уточнили, что в работах на республиканских дорогах задействовано 450 единиц техники и 853 человека.

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