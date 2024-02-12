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Законодательство РК

Закиева о деле Бишимбаева: Нужно осуждать тех, кто начнет защищать подсудимого

Закиева о деле Бишимбаева Фото: amanatpartiasy.kz, ortcom.kz
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева на странице в Instagram напомнила, что cовсем скоро начнется судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

Также, по словам Закиевой, идет суд по убитому 4-летнему мальчику из Алматы. В середине февраля начнется суд по делу изнасилования 3-летних близняшек и их старшей сестры из Алматинской области.

"Такие страшные события, шокируя нас всех, каждый раз вскрывают раны одной большой проблемы – насилия в отношении женщин и детей, гибели и страдания от рук самых родных. Каждый день, получая сводки преступлений, видя несправедливость и боль, через которые прошли дети, женщины, вижу, что до сих пор есть люди, которые по непонятным причинам, из-за архаичных и бесчеловечных взглядов, все еще считают, что домашнее насилие можно оправдать". Динара Закиева

Закиева подчеркивает, что наказание за любое насилие должно быть неотвратимым и самым жестким, без поблажек и послаблений.

"Сейчас есть информация о том, что по делу Салтанат Нукеновой перед началом или во время суда будут предприниматься попытки намеренного искажения фактов с целью обелить подсудимого. Некоторые лица уже принялись за эту медиа кампанию. Невозможно понять, как люди могут в этом участвовать, как можно оправдывать насилие. Справедливый суд по данному делу должен стать четким сигналом, что уйти от наказания невозможно".Динара Закиева

В продолжении омбудсмен заявила, что в борьбе с насилием нужен жесткий закон.

"В соответствии с поручением президента страны, мы с депутатами, госорганами в начале сентября подготовили проект закона и сейчас он в Мажилисе. Вместе с тем, глава государства отметил, что главным фактором в борьбе с насилием должно быть развитие в обществе "нулевой терпимости" к любым формам агрессии и насилия, следование принципу "закон и порядок". А это зависит от каждого из нас. Как гражданин, женщина и уполномоченный по правам ребенка в РК, я буду внимательно следить за судебным процессом. Как общество мы должны добиваться справедливости по каждому случаю насилия в отношении женщин и детей".Динара Закиева

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.

Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью" вменяют еще и "Истязание".

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Бишимбаев Куандык Казахстан Динара Закиева
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