Алматинского блогера обвинили в педофилии: детский омбудсмен обратилась к родителям

Жена блогера-миллионника из Алматы Колганата Жумабаева обвинила мужа в чрезмерном интересе к детям, заявив о возможном факте педофилии. Ситуацию прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева, сообщает Zakon.kz.

По словам омбудсмена, она в курсе информации, размещенной блогером Кулпынай Калменовой, о переписке и недопустимых действиях мужчины с детьми 10-11 лет.

"По данному случаю вчера я лично, а также юрист связались с блогером. Мы работаем с городской прокуратурой по вопросу принятия процессуального решения. Совместно с уполномоченными органами мы примем все меры для защиты прав детей", – заявила Закиева.

Она призвала родителей быть бдительными: всегда отслеживать, с кем общается ребенок, рассказывать ему о рисках и опасностях, в том числе в социальных сетях.

"Также с детьми стоит обсуждать темы, которые рассматриваются в рамках уроков безопасности, введенных в школах в сентябре 2024 года. Кроме того, необходимо сообщать о любых подозрительных ситуациях, касающихся безопасности детей, по номерам 102 или 111", – написала Закиева.

Омбудсмен напомнила, что в 2024 году в рамках закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей введена новая уголовная статья "Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

"По данной статье с июня 2024 года было зарегистрировано 33 уголовных дела, что позволяет обеспечить неотвратимость наказания за подобные деяния и предотвратить тяжелые преступления", – добавила она.

Ранее сообщалось, что обвиненный в педофилии Колганат Жумабаев отвергает все подозрения. Он записал видео вместе с родителями детей и обвинил жену в клевете. При этом мамы двух девочек отрицают факты сексуального подтекста и обратились в полицию с заявлением на саму Кулпынай.