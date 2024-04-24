Какие автодороги в Казахстане затопило талыми водами
Фото: МЧС РК
В "КазАвтоЖоле" сообщили о паводковых ситуациях на автодорогах на 09:00 24 апреля, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, переливы талых вод через проезжую часть зафиксированы на четырех автодорогах общей протяженностью 4300 метров в двух областях (Костанай, СКО).
Ограничение движения распространяется на 8 автодорогах республиканского значения в 4 областях (Актобе, Атырау, Костанай, СКО) общей протяженностью 463 км.
"На данный момент на республиканских дорогах задействовано 417 единиц техники и 896 человек", – говорится в сообщении "КазАвтоЖола".
23 апреля сообщалось, что переливы талых вод через проезжую часть зафиксированы также на четырех автодорогах.
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