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Какие автодороги в Казахстане затопило талыми водами

Какие автодороги в Казахстане затопило талыми водами, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 09:00 Фото: МЧС РК
В "КазАвтоЖоле" сообщили о паводковых ситуациях на автодорогах на 09:00 24 апреля, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, переливы талых вод через проезжую часть зафиксированы на четырех автодорогах общей протяженностью 4300 метров в двух областях (Костанай, СКО).

Ограничение движения распространяется на 8 автодорогах республиканского значения в 4 областях (Актобе, Атырау, Костанай, СКО) общей протяженностью 463 км.

"На данный момент на республиканских дорогах задействовано 417 единиц техники и 896 человек", – говорится в сообщении "КазАвтоЖола".

23 апреля сообщалось, что переливы талых вод через проезжую часть зафиксированы также на четырех автодорогах.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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