В МЧС показали ситуацию в затопленном Кульсары
Фото: пресс-служба МЧС РК
Город Кульсары в Атырауской области по-прежнему остается частично затопленным. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) показали кадры с места событий, сообщает Zakon.kz.
В сообщении ведомства за 2 мая 2024 года сказано, что спасатели из Мангистауской области продолжают устранять последствия паводков в городе.
Ранее в МЧС уточнили: подтопленными остаются более 300 частных жилых домов.
Также говорится, что работа по откачке ведется круглосуточно.
1 мая 2024 года пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев рассказал, какие меры принимает акимат для восстановления города, который больше всего пострадал от паводков.
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