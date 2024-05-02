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В МЧС показали ситуацию в затопленном Кульсары

Паводки в Кульсары: кадры затопленного города показали в МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 09:18 Фото: пресс-служба МЧС РК
Город Кульсары в Атырауской области по-прежнему остается частично затопленным. В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) показали кадры с места событий, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства за 2 мая 2024 года сказано, что спасатели из Мангистауской области продолжают устранять последствия паводков в городе.

Ранее в МЧС уточнили: подтопленными остаются более 300 частных жилых домов.

Также говорится, что работа по откачке ведется круглосуточно.

1 мая 2024 года пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев рассказал, какие меры принимает акимат для восстановления города, который больше всего пострадал от паводков.

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