Спасатели эвакуируют население из-за притока воды на Саздинском водохранилище

На Саздинском водохранилище близ Актобе наблюдается увеличение притока воды, поэтому МЧС РК начало эвакуацию. Уже переправлено в безопасное место 25 человек из них 9 детей, сообщает Zakon.kz.

"В результате увеличенного притока воды в Саздинском водохранилище производится увеличенный сброс воды, который увеличивает уровень воды в реках Сазды и Жинишке. При этом есть возможное поднятие уровня воды в реках. Спасателями ДЧС заблаговременно производится эвакуация граждан из близлежащих сел", – говорится в сообщении ведомства.





Ранее сообщалось, что в Уральске в связи с поднятием воды выше критического уровня на реках Деркул и Шаган со 2 апреля происходит подтопление некоторых жилых и дачных домов. Идет эвакуация жителей, спасатели попросили не поддаваться панике.