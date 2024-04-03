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Спасатели эвакуируют население из-за притока воды на Саздинском водохранилище

Спасатели эвакуируют население из-за притока воды на Саздинском водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 08:31 Фото: wikipedia
На Саздинском водохранилище близ Актобе наблюдается увеличение притока воды, поэтому МЧС РК начало эвакуацию. Уже переправлено в безопасное место 25 человек из них 9 детей, сообщает Zakon.kz.

"В результате увеличенного притока воды в Саздинском водохранилище производится увеличенный сброс воды, который увеличивает уровень воды в реках Сазды и Жинишке. При этом есть возможное поднятие уровня воды в реках. Спасателями ДЧС заблаговременно производится эвакуация граждан из близлежащих сел", – говорится в сообщении ведомства.


Ранее сообщалось, что в Уральске в связи с поднятием воды выше критического уровня на реках Деркул и Шаган со 2 апреля происходит подтопление некоторых жилых и дачных домов. Идет эвакуация жителей, спасатели попросили не поддаваться панике.

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Елена Вебер
Актобе Паводки-2024
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