В МЧС РК показали, как проводят спасательные работы в ЗКО

Фото: МЧС РК

В МЧС сообщили, что в ночное время продолжаются аварийно-спасательные и неотложные работы в населенном пункте Январцево Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

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