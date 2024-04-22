В МЧС РК показали, как проводят спасательные работы в ЗКО
Фото: МЧС РК
В МЧС сообщили, что в ночное время продолжаются аварийно-спасательные и неотложные работы в населенном пункте Январцево Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
По информации ведомства работы ведут военнослужащие воинской части 52859 города Караганды.
До этого сообщалось, что спасателями ДЧС Карагандинской области продолжаются работы по укреплению дамбы дачного общества города Уральск Западно-Казахстанской области.
А 22 апреля в акимате Алматы рассказали, как специалисты из Алматы, укомплектованные всей необходимой спецтехникой, уже более недели помогают местным исполнительным органам в Западно-Казахстанской области, где сложилась сложная паводковая ситуация.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript