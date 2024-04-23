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Ситуация на реке Урал в Атырауской области не улучшается: вода медленно, но прибывает

Ситуация на реке Урал в Атырауской области не улучшается: вода медленно, но прибывает, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 09:59 Фото: pixabay
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предоставил сводку об уровне воды в реке Урал на 23 апреля 2024 года. По данным специалистов, большая вода продолжит прибывать, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет", в Атыраускую область вода поступает с территории Западно-Казахстанской области.

Как изменился за сутки уровень воды:

  • на гидропосту р. Урал – п. Индербор уровень воды остановился на отметке 587 см. Подъем уровня составил 5 см. Общий подъем с начала паводка составляет 364 см.;
  • на гидропосту р.Урал – п. Махамбет уровень – 710 см. Подъем уровня – плюс 4 см, общий подъем с начала паводка составляет 393 см.;
  • на гидропосту р. Урал – Атырау уровень воды составляет 418 см. Подъем уровня – плюс 6 см. Общий подъем с начала паводка составляет 227 см.

"Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. На 23 апреля с Ириклинского водохранилища сброс составляет 252 м³/с."Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Ранее Zakon.kz сообщал, что Министерство водных ресурсов и ирригации отчиталось об использовании паводковой воды в стране. Также ведомство перечислило несомненные плюсы от природной стихии.

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