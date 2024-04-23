Бектенов: Если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 23 апреля заявил, что при необходимости с зон подтопления будут эвакуировать людей в принудительном порядке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов отметил, что в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется и фиксируются факты повышения уровня воды.

"В этой связи поручаю Министерству по ЧС совместно с акиматами продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой и при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения. Еще раз повторяюсь, если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке. Министерству экологии необходимо увеличить количество гидропостов на водоемах и реках. Акиматам регионов в кратчайшие сроки необходимо завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений", – заявил премьер-министр.

По его словам, где вода ушла, там надо без промедления начинать работу по расчистке территории от последствий паводков, дезинфекции и восстановлению.

"Министерству промышленности нужно создать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры. Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки. Эта ситуация дает нам возможность обновить инфраструктуру и по новому посмотреть на благоустройство населенных пунктов", – дополнил он.

Ранее Олжас Бектенов сообщил, что пострадавшим от паводков будет выплачена дополнительная компенсация для приобретения предметов первой необходимости.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать по ссылке.