Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанская "Дюна" впечатлила пользователей Сети

Казахстанская &quot;Дюна&quot; впечатлила пользователей Сети, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 11:20 Фото: pxhere
События научно-фантастического фильма "Дюна" разворачиваются в далеком будущем. Казахстанцы же могут стать ближе к сценарию и примерить на себя роли главных героев, отправившись в Жетысускую область, сообщает Zakon.kz.

А именно, посетить Поющий бархан. Он расположен на территории национального парка "Алтын-Эмель".

Сотрудники парка опубликовали кадры живописного бархана под музыку нашумевшего фильма.

Комментаторов не оставил равнодушным ролик.

Поющий бархан знаменит тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на мелодию звонкого органа. Гора образовалась в результате выдувания песков с отмелей реки Или.

Песчаная дюна включена в список семи чудес Казахстана и является официальным памятником природы. Подробнее ознакомиться с удивительном местом можно, пройдя по ссылке.

Читайте также

Когда восстановят дома пострадавшим от паводков
Когда пострадавшим от паводков казахстанцам восстановят дома, рассказали в правительстве
В Алматы на месяц закроют проезд по одной из улиц
В Алматы на месяц закроют проезд по одной из улиц
&quot;Люди только въезжают в дом, а он уже сыпется&quot;: Бектенов о качестве строительства
Бектенов о качестве строительства: Люди только въезжают в дом, а он уже сыплется
Анастасия Московчук
Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
журналист
Собчак о судебном процессе над Бишимбаевым: Сегодня было поистине невероятное заседание
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
В Алматы сильный дождь, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня
В Алматы сильный дождь и гроза, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: