Казахстанская "Дюна" впечатлила пользователей Сети

События научно-фантастического фильма "Дюна" разворачиваются в далеком будущем. Казахстанцы же могут стать ближе к сценарию и примерить на себя роли главных героев, отправившись в Жетысускую область, сообщает Zakon.kz.

А именно, посетить Поющий бархан. Он расположен на территории национального парка "Алтын-Эмель".

Сотрудники парка опубликовали кадры живописного бархана под музыку нашумевшего фильма.

Комментаторов не оставил равнодушным ролик.

Поющий бархан знаменит тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на мелодию звонкого органа. Гора образовалась в результате выдувания песков с отмелей реки Или.

Песчаная дюна включена в список семи чудес Казахстана и является официальным памятником природы. Подробнее ознакомиться с удивительном местом можно, пройдя по ссылке.