Дамба, которую недавно укрепили, треснула в Уральске

В Уральске укрепленная дамба в районе Куреней треснула, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 апреля местный портал "Мой город", эту дамбу построили давно, но в связи с паводками и резким подъемом воды ее укрепили грунтом. Сейчас, как рассказали местные жители, она треснула посередине. Образованную трещину присыпают землей.

Официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш на брифинге не смог назвать причину деформации дамбы и пообещал выяснить ее, отметило издание.

"Построили возле нас дамбу. Засыпать начали известью, все наши насаждения в белой пыли. Нам самим тут дышать нечем. Живут в округе в основном пенсионеры, есть дети. К тому же, здесь в жизни никого не топило, зачем тут устроили такое безобразие", – пожаловалась на дамбу жительница Куреней.

Ранее синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал. Подробнее можно прочитать тут.