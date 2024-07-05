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Законодательство РК

В Туркестанской области предотвратили аварию на дамбе

Дамба, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 05:15 Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
4 июля в Шардаринском районе предотвратили аварию на дамбе, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, филиал РГП "Казводхоз" по Туркестанской области вовремя определил повреждение на левосторонней дамбе канала 2Р-1 в Шардаринском районе.

Дамба, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 05:15

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Благодаря этому удалось оперативно направить технику на восстановление дамбы канала и избежать аварийной ситуации. Работа канала осуществляется в стабильном режиме.

Дамба, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 05:15

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

В июне Касым-Жомарт Токаев наградил крановщика-регулировщика филиала "Казводхоза" Шынгыстау Абдиева, участвовавшего в предотвращении переполнения Актюбинского водохранилища.

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Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Туркестанская область 2024 год Хорошие новости
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