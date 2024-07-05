В Туркестанской области предотвратили аварию на дамбе

4 июля в Шардаринском районе предотвратили аварию на дамбе, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, филиал РГП "Казводхоз" по Туркестанской области вовремя определил повреждение на левосторонней дамбе канала 2Р-1 в Шардаринском районе.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Благодаря этому удалось оперативно направить технику на восстановление дамбы канала и избежать аварийной ситуации. Работа канала осуществляется в стабильном режиме.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

В июне Касым-Жомарт Токаев наградил крановщика-регулировщика филиала "Казводхоза" Шынгыстау Абдиева, участвовавшего в предотвращении переполнения Актюбинского водохранилища.