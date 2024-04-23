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Стала известна эпидемиологическая ситуация в затопленном Кульсары

Стала известна эпидемиологическая ситуация в затопленном Кульсары , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 00:03 Фото: hls.kz
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе Кульсары Атырауской области стабилизируется, но режим чрезвычайной ситуации сохраняется, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Национальный центр общественного здоровья 23 апреля, в районе пострадавшем от паводков продолжается санитарно-эпидемиологический мониторинг за качеством воды подаваемой населению.

"За весь период чрезвычайной ситуации отобрано до 500 проб воды, пищевых продуктов на санитарно-химические, микробиологические исследования. Разработан план мероприятий по профилактике инфекционных и особо опасных инфекционных заболеваний среди населения в паводковый и пост паводковый периоды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди населения проводится санитарно-просветительная работа по профилактике инфекционных и особо опасных инфекционных заболеваний, соблюдение личной гигиены.

"На сегодняшний риск возникновения вспышек инфекционных заболеваний с водным путем передачи минимальный. НЦОЗ МЗ РК рекомендует в период паводок придерживаться официальных рекомендации Министерства здравоохранения", – заключается в пресс-релизе.

О том, что делать, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями во время паводков, можно прочитать здесь

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