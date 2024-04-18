Блогер показал затопленное кладбище в Кульсары
Одно из последних было размещено на странице в Instagram 18 апреля 2024 года. На кадрах среди затопленного кладбища бежит собака.
"Кульсары. Вода потихоньку отступает", – говорится в описании к публикации.
Ранее в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям заявили, что в Кульсары работы по ликвидации последствий паводков идут в круглосуточном режиме.
Кроме того, спасатели пришли на помощь мужчине в Кульсары. Он оказался по другую сторону озера Ордабай. Специалисты переправили его на противоположный берег.
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С момента объявления режима ЧС из города Кульсары эвакуировали 12 000 жителей, из них порядка 5000 – дети. Эвакуация кульсаринцев проводилась по трем направлениям: Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.
Не обошлось без жертв. 7 апреля в Кульсары спасатели нашли тела двух мужчин без признаков жизни.
По последним данным, в городе возобновили деятельность продуктовые магазины и супермаркеты, а также общественный транспорт. Повсеместно ведется подключение коммунальной инфраструктуры.