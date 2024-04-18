Блогер показал затопленное кладбище в Кульсары

Известный актауский блогер Азамат Сарсенбаев отправился на помощь к казахстанцам в город Кульсары Атырауской области. Общественник принимает активное участие в противопаводковых мероприятиях и публикует видео с места событий, сообщает Zakon.kz.

Одно из последних было размещено на странице в Instagram 18 апреля 2024 года. На кадрах среди затопленного кладбища бежит собака.

"Кульсары. Вода потихоньку отступает", – говорится в описании к публикации.

Ранее в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям заявили, что в Кульсары работы по ликвидации последствий паводков идут в круглосуточном режиме.

Кроме того, спасатели пришли на помощь мужчине в Кульсары. Он оказался по другую сторону озера Ордабай. Специалисты переправили его на противоположный берег.

Материал по теме Что происходит в пострадавшем от потопа Кульсары

С момента объявления режима ЧС из города Кульсары эвакуировали 12 000 жителей, из них порядка 5000 – дети. Эвакуация кульсаринцев проводилась по трем направлениям: Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Не обошлось без жертв. 7 апреля в Кульсары спасатели нашли тела двух мужчин без признаков жизни.

По последним данным, в городе возобновили деятельность продуктовые магазины и супермаркеты, а также общественный транспорт. Повсеместно ведется подключение коммунальной инфраструктуры.