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Законодательство РК

Казахстанца осудили за "войну" на границе с Россией

Костанайца осудили за ложное сообщение, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 14:44 Фото: pexels
В Костанае вынесли приговор мужчине, который распространил ложные сведения, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что 8 сентября 2023 года подсудимый в Костанае записал на видео автоколонну боевой техники, принадлежащей войсковой части Национальной гвардии РК. Техника ехала на учебно-тренировочный полигон для проведения учебных стрельб. Однако мужчина прокомментировал запись так:

"Это в Костанае на Федоровской трассе. Произошел конфликт карабалыкских пограничников на границе Казахстана. Российская сторона что-то сделала, говорят, то ли стреляли. Вот они едут туда. Ужас, в Костанае началась война".

Затем подсудимый отправил видео с этим комментарием в групповой чат WhatsApp.

Из-за чего 19 сентября 2023 года неустановленные лица опубликовали данное видео, несоответствующее действительности, на канале YouTube, что вызвало общественный резонанс", – сообщили в суде №2 Костаная.

В суде подсудимый вину полностью признал и раскаялся.

"С учетом личности подсудимого – ранее не судимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, которое относится к категории преступлений средней тяжести, всех обстоятельств по делу, суд назначил А. наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания с возложением исполнения определенных обязанностей", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

В феврале 2024 года иностранца оштрафовали на 2,5 млн тенге за ложное сообщение о террористах.

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