В каких областях Казахстана на четверг объявлено штормовое предупреждение

В 12 областях Казахстана на 25 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в южной половине Жетысуской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, на востоке, юге области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидается гроза. Ветер восточный, ночью на западе, севере области, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане временами ожидается гроза. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.



На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.



Ночью на западе, днем по Карагандинской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, юге, в центре, в горных районах области временами гроза, шквал. Днем в горных районах области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, юге, в центре, в горных районах области ожидаются порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Алматы утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе порывистый ветер 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с.



Днем в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный, днем в центре области 15-20 м/с. В центре, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.



В Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, ночью на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с.



В Акмолинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.



В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с.

В Абайской области ожидается ветер северный, северо-восточный, на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.



Ночью на юго-западе Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, западе, юге области – гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на востоке, севере, юге области порывы 15-20 м/с.



Ночью на большей части, днем на востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, на юге области порывы 16 м/с. В Актобе ночью ожидается гроза.



Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на западе, в горных и предгорных районах области, днем по области временами гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

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