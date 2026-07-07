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Общество

Акимат Алматы выступил с официальным заявлением по поводу арыков

Арык, арыки, арычная система, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 11:25 Фото: Zakon.kz
На некоторых улицах Алматы продолжают работы по закрытию арыков. Горожане недоумевают по этому поводу, некоторые высказывают возмущение. В акимате города дали подробные объяснения причин и целей этих мер, сообщает Zakon.kz.

7 июля 2026 года в акимате уточнили, что речь не идет о ликвидации арыков – они сохранят свою главную функцию по отводу дождевых и талых вод. Работы направлены на то, чтобы сделать систему более безопасной, надежной и удобной в эксплуатации.

"Функции водоотведения полностью сохраняются. Большинство арыков проектировалось десятки лет назад, когда основной объем воды поступал с предгорий. Сегодня город изменился, основную нагрузку принимает система поверхностного стока и ливневая канализация. Поэтому арыки модернизируют, перекрывают железобетонными плитами с технологическими люками для обслуживания и очистки", – пояснили в акимате.

Отмечается, что открытый арык создает реальные неудобства и риски. Некоторые дороги проходят вплотную к открытому арыку, и там легко оступиться, особенно детям, пожилым людям или родителям с колясками.

"Кроме того, арыки постоянно засоряются мусором, листвой, песком, что снижает пропускную способность системы и увеличивает затраты на содержание", – добавили в акимате.

После закрытия арык остается на своем месте и продолжает выполнять функцию водоотведения, но сверху он перекрыт прочными плитами. Каждые 5-6 метров предусмотрены технические люки, которые обеспечивают доступ для обслуживания арычной системы.

"Благодаря этому тротуар становится значительно шире и удобнее для пешеходов. Вода продолжает беспрепятственно отводиться, мусор практически не попадает внутрь, а городская среда становится безопаснее, чище, комфортнее для всех жителей", – пояснили в акимате.

Что касается мнения о том, что открытые реки охлаждают город, в акимате отметили, что на практике площадь и объем проходящей по арыкам воды слишком малы, чтобы заметно влиять на температуру воздуха. Основной эффект охлаждения создают деревья и другие зеленые насаждения.

Модернизировать планируют не все арыки, а только потенциально травмоопасные, расположенные рядом с дорогой. Это около 10-15% от всех сетей города.

"Такое решение продиктовано прежде всего вопросами безопасности. К сожалению, трагические случаи уже происходили. В 2017 году в арыке погибла молодая женщина. А в 2026 году – мужчина", – напомнили в акимате.

Все остальные арки, находящиеся удаленно от дороги, сохранятся в открытом виде.

20 апреля 2026 года сообщалось, что в Алматы нетрезвый мужчина упал в арык и умер.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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