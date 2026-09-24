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Общество

Новая аллея появилась в Алматы

Алматы, аллея, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:47 Фото: Telegram/almaty_akimat
В Алматы появилась "Аллея новорожденных". Об этом сегодня, 24 сентября 2026 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Новую аллею открыли на территории Центра перинатологии и детской кардиохирургии города.

"В рамках акции семьи детей, родившихся в Центре, высадили 80 яблонь. В мероприятии приняли участие родители, бабушки и дедушки вместе с подросшими детьми. Для семей аллея станет местом, связанным с рождением детей и первыми днями их жизни".Пресс-служба акимата Алматы
Алматы, аллея, открытие, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:47

Фото: Telegram/almaty_akimat

С 2022 по 2025 год в центре родились более 33 тыс. детей. Свыше 1,6 тыс. новорожденных получили лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Алматы, аллея, открытие, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:47

Фото: Telegram/almaty_akimat

В центре также развивается система помощи новорожденным: обновляется оборудование, внедряются современные методы диагностики и лечения, а специалисты проходят дополнительную подготовку.

Алматы, аллея, открытие, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:47

Фото: Telegram/almaty_akimat

Высаженные яблони останутся на территории центра и станут частью новой аллеи, созданной вместе с семьями маленьких пациентов.

Алматы, аллея, открытие, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:47

Фото: Telegram/almaty_akimat

23 сентября 2026 года стало известно, что в Алматы разрабатывают концепцию кинематографического парка "Казахфильм".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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