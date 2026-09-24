Новая аллея появилась в Алматы

В Алматы появилась "Аллея новорожденных". Об этом сегодня, 24 сентября 2026 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Новую аллею открыли на территории Центра перинатологии и детской кардиохирургии города.

"В рамках акции семьи детей, родившихся в Центре, высадили 80 яблонь. В мероприятии приняли участие родители, бабушки и дедушки вместе с подросшими детьми. Для семей аллея станет местом, связанным с рождением детей и первыми днями их жизни". Пресс-служба акимата Алматы

С 2022 по 2025 год в центре родились более 33 тыс. детей. Свыше 1,6 тыс. новорожденных получили лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

В центре также развивается система помощи новорожденным: обновляется оборудование, внедряются современные методы диагностики и лечения, а специалисты проходят дополнительную подготовку.

Высаженные яблони останутся на территории центра и станут частью новой аллеи, созданной вместе с семьями маленьких пациентов.

23 сентября 2026 года стало известно, что в Алматы разрабатывают концепцию кинематографического парка "Казахфильм".