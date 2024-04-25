Токаев рассказал о планах переместить некоторые села в другие места на фоне паводков

Касым-Жомарт Токаев на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана озвучил решение по некоторым населенным пунктам на фоне масштабных паводков, сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что паводки должны стать своеобразным водоразделом, отделяющим нас от эпохи "потерянного времени" и мнимых достижений.

"Совсем скоро вода отступит, и люди вернутся к нормальной жизни. Недаром говорят, что нет худа без добра. Во-первых, в период наводнения укрепилось единство нашего народа, вся страна помогала жителям пострадавших регионов, которые в полной мере ощутили подлинное сочувствие и сопереживание соотечественников. Во-вторых, конечно же, никто не ждет беды, чтобы улучшить положение дел в стране, но такие катаклизмы подталкивают к безотлагательному решению многих задач. После окончания паводков некоторые села будут перемещены в другие места, где будут возведены дома, построены дороги, проведено водоснабжение. Села обретут совершенно новый облик", – заверил президент.

По его словам, во всем мире большие кризисы открывают путь к ускоренному развитию.

Ранее президент поставил жесткие сроки на восстановление регионов после паводков.

20 марта глава государства подписал распоряжение о созыве ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. Повестка дня – "Единство. Созидание. Прогресс".